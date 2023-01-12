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تُقام بعد غد في دوري روشن

أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب

2023-01-12 الساعة 9:20
أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب
المواطن - محمد سمعه

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نشر حساب نادي الشباب في “تويتر” أسعار تذاكر مباراة النصر والشباب المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الـ 13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أسعار التذاكر

وتراوحت أسعار التذاكر بين 200 ريال و3000 ريال، بينما يُقدر سعر تذاكر مدرجات الـ Vip 34 ألف و500 ريال، ويُمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط.

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وتنطلق مباراة النصر والشباب بعد غد في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” عبر قنوات SSC 1 SD , SSC5 SD , SSC 1 HD.

النصر والشباب
مباراة النصر والشباب – المصدر spl

ويتواجد النصر حاليًّا في المركز الأول برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي انطلقت اليوم الخميس بفوز التعاون على الطائي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية دون رد.

 

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