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تُقام يوم 19 يناير الجاري

أسعار تذاكر مباراة موسم الرياض بين الهلال والنصر ضد سان جيرمان

2023-01-09 الساعة 2:12
أسعار تذاكر مباراة موسم الرياض بين الهلال والنصر ضد سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن سعر التذكرة خلف المرمى يصل إلى 35 ريالًا، بينما سعر تذكرة جانب المنصة يصل إلى 40 ريالًا وسعر تذكرة الدرجة الأولى يصل إلى 60 ريالًا، بينما سعر تذكرة الدرجة الذهبية يصل إلى 1550 ريالًا.

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مباراة كأس موسم الرياض

وقال برنامج “أكشن مع وليد” أمس: إن التذاكر تم بيعها بالكامل بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من اليوم، طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان.

وقبل نفاد التذاكر بالكامل كان تركي آل الشيخ علق عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مليون ونص طلب لتذاكر المباراة”.

وسيلعب فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع رؤية رونالدو في تشكيل الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر ضد النجم الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، يوم 19 يناير عند الساعة الثامنة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.

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