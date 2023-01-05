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ضمن مسابقات مهرجان الإبل

أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الصفر

2023-01-05 الساعة 5:24
أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الصفر
المواطن - فريق التحرير

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وجه نادي الإبل، اليوم الخميس، التهاني للفائزين في فئة سيف الملك لون الصفر، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الـ 7 والتي انطلقت تحت شعار “همة طويق”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإبل على موقع “تويتر” أسماء الفائزين في فئة سيف الملك لون الصفر .

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مهرجان الإبل

تشهد المملكة حاليًا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة والذي انطلقت فعالياته في مطلع ديسمبر، وتنتهي في منتصف يناير الجاري.

يهدف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار “همة طويق”  إلى أن:

أهدافه

ـ يعكس تراث الجزيرة العربية وتاريخها بمختلف أركانه وتضاريسه

ـ الارتقاء بهذا الموروث السعودي الأصيل

ـ التوعية بأهميته وقيمته الوطنية

ـ الاستفادة منه ونقله إلى الأجيال الجديدة عبر قنوات مختصة وفعاليات مختلفة خُصصت للأطفال

 

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