أسماء الفائزين في فئة شلفا ولي العهد لون الوضح بمهرجان الإبل

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أعلن نادي الإبل نتائج أسماء الفائزين في فئة شلفا ولي العهد لون الوضح، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل7 .
وقال نادي الإبل، في تغريدة عبر “تويتر”: “نبارك للفائزين في فئة شلفا ولي العهد لون الوضح، ضمن مسابقات مهرجان الإبل”.
ونشر نادي الإبل أسماء الفائزين على النحو التالي:
ويستقبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي انطلقت فعالياتها تحت شعار همة طويق، زواره عبر 4 بوابات إلكترونية، حيث حرصت من خلالها إدارة المهرجان على تقديم تجربة استثنائية للزوار على مختلف الأصعدة، مطوعةً الوسائل التقنية للإسهام في تنظيم عملية الدخول، بما يضمن الراحة للزائرين وتجنب مشكلات تزاحم الزوار عند البوابات خدمة وراحة للجميع، واستيعاب الأعداد الكبيرة التي يشهدها المهرجان من الزوار.
يحاكي المهرجان الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي، بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معانٍ مختلفة لدى أبناء المملكة.