أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر

كشف الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل وأسهل طريقة لتحميل برامج الحاسب الآلية بضغطة واحدة.

وقال الرهبيني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن من خلال الموقع التالي http://Ninite.com تحميل أي برامج في ثوانٍ معدودة.

ماعندك البرامج الاساسية لاي كمبيوتر؟! 🤔 تفضل عزيزي، واترك اي احد يستغلك✨🚨

هذا موقع يجيب لك كل البرامج الاساسية بضغطة وحدة، تحددهم وتثبتهم😍♥️ (المتصفحات، الاوفيس، مشغلات الفيديو، برامج فك الضغط، برامج مشغلات الملفات، الخ…) 🔥

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🖤💫👇🏻https://t.co/dIwHKh0s9C pic.twitter.com/fpThbZ7fNQ — عمر الرهبيني (@Orahbeeni) January 13, 2023

تحميل البرامج بضغطة واحدة

وأضاف أنه يمكن الدخول للموقع وتحديد البرامج المراد تحميلها والضغط على زر التحميل ليتم تنزيل جميع البرامج على الحاسب الآلي بالمجان ليتم تثبيتهم بعد ذلك.

وختم الخبير التقني عمر الرهبيني بقوله “إنه يمكن تحميل هذه البرامج “المتصفحات، الأوفيس، مشغلات الفيديو، برامج فك الضغط، برامج مشغلات الملفات، وغيرها من البرامج”.