مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة
كشف الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل وأسهل طريقة لتحميل برامج الحاسب الآلية بضغطة واحدة.
وقال الرهبيني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن من خلال الموقع التالي http://Ninite.com تحميل أي برامج في ثوانٍ معدودة.
ماعندك البرامج الاساسية لاي كمبيوتر؟! 🤔
تفضل عزيزي، واترك اي احد يستغلك✨🚨
هذا موقع يجيب لك كل البرامج الاساسية بضغطة وحدة، تحددهم وتثبتهم😍♥️
(المتصفحات، الاوفيس، مشغلات الفيديو، برامج فك الضغط، برامج مشغلات الملفات، الخ…) 🔥
–
🖤💫👇🏻https://t.co/dIwHKh0s9C pic.twitter.com/fpThbZ7fNQ
— عمر الرهبيني (@Orahbeeni) January 13, 2023
وأضاف أنه يمكن الدخول للموقع وتحديد البرامج المراد تحميلها والضغط على زر التحميل ليتم تنزيل جميع البرامج على الحاسب الآلي بالمجان ليتم تثبيتهم بعد ذلك.
وختم الخبير التقني عمر الرهبيني بقوله “إنه يمكن تحميل هذه البرامج “المتصفحات، الأوفيس، مشغلات الفيديو، برامج فك الضغط، برامج مشغلات الملفات، وغيرها من البرامج”.