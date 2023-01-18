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أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر

2023-01-18 الساعة 12:39
أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر
المواطن - فريق التحرير

كشف الخبير التقني عمر الرهبيني أفضل وأسهل طريقة لتحميل برامج الحاسب الآلية بضغطة واحدة.

وقال الرهبيني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن من خلال الموقع التالي http://Ninite.com تحميل أي برامج في ثوانٍ معدودة.

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تحميل البرامج بضغطة واحدة

وأضاف أنه يمكن الدخول للموقع وتحديد البرامج المراد تحميلها والضغط على زر التحميل ليتم تنزيل جميع البرامج على الحاسب الآلي بالمجان ليتم تثبيتهم بعد ذلك.

وختم الخبير التقني عمر الرهبيني بقوله “إنه يمكن تحميل هذه البرامج “المتصفحات، الأوفيس، مشغلات الفيديو، برامج فك الضغط، برامج مشغلات الملفات، وغيرها من البرامج”.

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