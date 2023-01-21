أسواق الفقع بالشمالية تشهد إقبالًا مبكرًا مع بوادر الربيع داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب منافسة من نوع خاص بين نور الغندور وميلا الزهراني في حفل Joy Awards حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards جراح يستخرج مسامير ورصاصات وكيابل كهربائية من أجساد المرضى أول قرار من الاتحاد ردًا على تصريحات صالح الصقري ترتيب دوري روشن بعد مباراة الوحدة والطائي وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة بالطائف مسؤول بالعدل: التنبؤ بالأحكام القضائية سيكون عبر آلة دقتها تفوق 94 %
تشهد أسواق الكمأ أو ما يعرف بـ”الفقع” إقبالاً ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوته مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.
وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ ١٠ أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير، كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعاً بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.
ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوته وتنافسية.