أسوان يلحق الهزيمة الأولى بالزمالك في الدوري المصري

انتهت، منذ قليل، مباراة أسوان ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

تقدم أسوان ضد الزمالك

وبدأت مباراة أسوان ضد الزمالك بشكل سريع، حيث نجح أصحاب الأرض في التقدم بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق هدف عكسي سجله محمد عبدالغني في مرماه، لتشتعل المواجهة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان محاولاته التي اتسمت بالخطورة، ومرت رأسية ديلسون كاموني بجوار القائم، ورد شيكابالا بتسديدة، أبعدها حارس المرمى عمرو حسام.

وحاول لاعبو الزمالك الاستحواذ، وسط تألق من أصحاب الأرض، واصطدمت رأسية ديلسون بالقائم، قبل أن يرد القائم تسديدة أخرى من بلحاج، ونجح ديسلون في تسجيل الهدف الثاني برأسية في الوقت بدل الضائع.

عبدالمجيد يقلص الفارق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريق الأبيض تقليص الفارق، وأضاع ديسلون فرصة خطيرة، قبل أن يسجل حسام عبدالمجيد الهدف الأول عند الدقيقة 56 من رأسية بعد عرضية من زيزو.

وأهدر محمد ناجي فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما راوغ حارس المرمى محمد عواد، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، وطالب الفريق الأبيض بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم رفض، لتنتهي المباراة بفوز أسوان ضد الزمالك.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الأولى هذا الموسم.