أشرف العربي: مصر بعيدة تمامًا عن منطقة الإفلاس

كشف وزير التخطيط المصري السابق، أشرف العربي، أن مصر بعيدة تمامًا عن منطقة الإفلاس، وأشار إلى أن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي.

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وقال في تصريح لقناة صدى البلد: إن مصر من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وإن من حقها الاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك.

وأضاف العربي أن هناك حالة حوار وحراك حول قضية الدين في مصر، وإن “مؤشر خدمة الدين للصادرات السلعية والخدمية يعطينا جرس إنذار لاقترابنا من منطقة الخطر”.

ولفت في ذلك السياق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة على مستوى العالم، وأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة “يشكل خطرًا كبيرًا” على اقتصاديات العالم.

واختتم العربي: رغم التحديات الهائلة والصعبة خلال العام الجاري، فمن الممكن أن يكون هناك فرص لعبور هذه التحديات.