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أصغر معتمرة بمكة المكرمة تخطف الأنظار بجمالها

2023-01-31 الساعة 1:55
أصغر معتمرة بمكة المكرمة تخطف الأنظار بجمالها
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على موقع الفيديوهات “يوتيوب” لقطات تظهر طفلة صغيرة في المسجد الحرام، وهي تعتمر برفقة والدتها، وسط إشادة من المعلقين بملامحها الجميلة.

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تفاعل كبير

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلّق الجميع على جمال الطفلة، الذي لم يتم نشر أي معلومات عنها أو عن جنسيتها حتى الآن.

 

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