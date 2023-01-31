أصغر معتمرة بمكة المكرمة تخطف الأنظار بجمالها

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انتشر على موقع الفيديوهات “يوتيوب” لقطات تظهر طفلة صغيرة في المسجد الحرام، وهي تعتمر برفقة والدتها، وسط إشادة من المعلقين بملامحها الجميلة.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلّق الجميع على جمال الطفلة، الذي لم يتم نشر أي معلومات عنها أو عن جنسيتها حتى الآن.