أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق

حطمت أكبر طائرة في العالم “ستراتولونش” رقمًا قياسيًّا، خلال رحلتها التجريبية، حيث ظلت محلقة لمدة 6 ساعات فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا.

التفاصيل

من المعروف أن طول جناحي الطائرة العملاقة روك يبلغ 117 مترًا، أي أطول من ملعب كرة القدم الأمريكية، وتتمتع بـ6 محركات بوينغ 747.

كما تبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترًا في الساعة، يمكنها أن تحلق على ارتفاع يصل إلى 5182 مترًا، وقادرة على حمل حمولة تصل إلى 220 طنًّا. يجري اختبار الطائرة، غريبة الشكل التي تتمتع بهيكلين، لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. ويعتبر اختبار الطيران الذي انطلق من ميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا، هو الثاني الذي تم فيه حمل مركبة اختبار تالون إيه التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، من ستارتولونش.

وأجرى فريق ستارتولونش، خلال الاختبار الأخير، الجمعة الماضي، مناورات وتسلسل اتصالات لأول اختبار فصل على الإطلاق. وتطمح الشركة في إجراء اختبارات السقوط الأولى في وقت لاحق من هذا العام.