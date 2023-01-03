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مؤذٍ لعضلات الرقبة الخلفية

أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر

2023-01-03 الساعة 11:26
أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر
المواطن - فريق التحرير

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حذر الدكتور فواز المطيري، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، من أضرار استخدام الجوال لفترات طويلة على فقرات الرقبة والظهر.

التفاصيل

وقال استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية: إن استخدام الجوال لفترات طويلة والبقاء على وضع واحد دون تغيير يؤدي إلى أضرار كبيرة.

وأضاف الدكتور فواز المطيري، أن انحناء الرقبة لفترة طويلة مؤذٍ لعضلات الرقبة الخلفية، فوزن الرأس في الوضع الطبيعي يتراوح ما بين 4 إلى 5 كجم، وكلما زاد انحناء الرأس زاد وزنها بفعل الجاذبية، ولذلك هناك خطورة لاستخدام الجوال على فقرات الرقبة والظهر.

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