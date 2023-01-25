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تؤدي لزيادة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين

أضرار الشيكولاتة والبسكويت على الصحة

2023-01-25 الساعة 12:53
أضرار الشيكولاتة والبسكويت على الصحة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الدكتورة بسمة سليمان، رئيس لجنة الشكاوى الغذائية بهيئة سلامة الغذاء المصرية، أن الدهون المتحولة قضية عالمية وتحدث عند تناول كميات كبيرة من الدهون المتحولة والتي تؤدي لزيادة الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

التفاصيل

وأردفت سليمان، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من هذا المنطلق صدر قرار رقم 19 لسنة 2022 الخاص بالقاعدة الملزمة للحدود القصوى للأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء.

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ولفت إلى أن الأحماض المتحولة هي زيوت أو دهون يتم تصنيعها بشكل معين تحت ضغط وتتشبع بغاز الهيدروجين، وبالتالي تحولت من الصورة السائلة للصلبة.

وأشارت إلى أن الدهون المهدرجة محظورة جزئيًّا، ولكن وضع حدود للدهون المتحولة بنسبة 2 جرام لكل 100 جرام في الغذاء، وبالتالي هناك تشريع يلزم مصنع الغذاء في الالتزام بهذه النسبة.

وأوضحت أن الهيئة توافقت مع أعضاء اللجنة الفنية للألبان ومنتجاتها على تسمية منتجات الألبان التي تحتوي على زيوت نباتية بأسماء “أنالوج أو شبية أو مشابة”.

أحماض دهنية

وأفادت أن الشيكولاتة والبسكويت والسلع الغذائية معظمها يحتوي على أحماض دهنية، ناصحة المواطنين بالاعتدال في تناول أي عنصر غذائي، والحصول على الأغذية من مصادر معلومة، وقراءة بطاقة البيانات على المنتج من حيث مكان التصنيع وتاريخ الصلاحية وظروف التخزين.

 

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