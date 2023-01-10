أطباء يستأصلون قنبلة من داخل جذع جندي !

حالف الحظ والجهود الطبية أحد الجنود الأوكرانيين وبقي على قيد الحياة بعد أن استقرت قنبلة في جذعه خلال معركة في باخموت بأوكرانيا، وكان لابد من التدخل لإزالتها جراحيًّا.

القنبلة كانت معرضة للانفجار

واضطر الجراح الأوكراني اللواء أندري فيربا، إلى إجراء الجراحة علمًا أن القنبلة اليدوية يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وقال حاكم المنطقة، سيرهي بورزوف: أطباؤنا العسكريون أجروا عملية لإزالة قنبلة من جسد جندي، وخلال العملية كان من المستحيل إجراء التخثير الكهربي، وهي عملية جراحية تستخدم الحرارة للتحكم في النزيف وتدمير الأنسجة المتضررة؛ لأنها قد تؤدي إلى انفجار القنبلة.

حالة الجندي المصاب

ومع ذلك، قال بورزوف: إن الدكتور فيربا كان قادرًا على إجراء الجراحة بنجاح وإزالة القنبلة اليدوية، مضيفًا: التدخل العملياتي كان ناجحًا وتم إرسال الجندي المصاب لإعادة التأهيل والتعافي.

وأفادت صحيفة ديلي ميل أن الدكتور فيربا، أحد الجراحين الأكثر خبرة في أوكرانيا، يعمل في منطقة دونباس منذ عام 2014، حصل على جوائز الدولة للدكتوراه الفخرية في أوكرانيا ودكتوراه في العلوم الطبية وقاد الآلاف من العمليات الميدانية.