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يوم 15 يناير 2023

أطرب سمعك مع القيصر كاظم الساهر في بوليفارد رياض سيتي

2023-01-08 الساعة 10:37
أطرب سمعك مع القيصر كاظم الساهر في بوليفارد رياض سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حساب موسم الرياض 2022، عن موعد حفلة القيصر كاظم الساهر، ضمن فعاليات الموسم هذا العام.

وبحسب تغريدة حساب موسم الرياض 2022، على موقع تويتر، اليوم الأحد، الحفلة ستكون يوم 15 يناير الجاري في بوليفارد رياض سيتي، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وقال موسم الرياض: سيِّداتي آنساتي سادتي في ليلة من أبهى الليالي، لنا مع صوت القيصر كاظم الساهر موعد.. وبطربه نسعد يوم 15 يناير في بوليفارد رياض سيتي، احجز تذكرتك، وأطرب سمعك.

تجارب استثنائية وزيارات مليونية

تتسارع فعاليات الموسم عبر تقديمها أحدث الخيارات الترفيهية والفعاليات والعروض العالمية التي تعزز جودة الحياة في المدينة الضخمة وتجتذب زوارًا عالميين يستكشفون الثقافة السعودية وبهجة مهرجاناتها وتناغم أجوائها الشتوية وتنوع المناطق وعمق تجاربها.

واستطاع الموسم استيعاب ملايين الزوار بقدرة تنظيمية فائقة تستقطب زوارًا من مختلف الأجناس والاهتمامات، معززة بفعاليات متخصصة للألعاب والتراث والثقافة والأزياء والعطور والعديد من التجارب المبهرة التي تعتني بالكوميديا والفن والمعارض والموسيقى، علاوة على الألعاب والمأكولات والفعاليات العائلية والإلكترونية.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.

 

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