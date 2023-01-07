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تعزز وتقوي المناعة

أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء

2023-01-07 الساعة 1:00
أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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يعاني الكثير، لاسيما خلال أشهر الشتاء من زيادة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما يستدعي إيجاد حلول لتعزيز جهاز المناعة.

وفي هذا السياق، قدم تقرير نشره موقع “Real Simple”، قائمة بمجموعة من الأطعمة التي يمكن تناولها وتساهم في إدخال الكيرسيتين بالجسم والذي يعد مركباً نباتياً يساعد على تحسين الصحة العامة ومواجهة حالات البرد وتعزيز المناعة.

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أطعمة تقاوم البرد

ونستعرض أبرز تلك الأطعمة الغنية بمادة الكيرسيتين:

التفاح: يعتبر مليئاً بالألياف وفيتامين C المعزز للمناعة، كما تحتوي كل تفاحة متوسطة الحجم على مقدار 10 ملغ من الهدف اليومي من كمية الكيرسيتين الموصى بتناولها.

الكرنب: يتوفر في كل كوب غير مطبوخ من الكرنب نحو 23 مغم من الكيرسيتين.

البصل الأحمر: يوفر نسبة عالية من المغذيات النباتية بحوالي 45 ملغ من الكيرسيتين في كل بصلة صغيرة.

البروكلي: مصدر مثالي للكيرسيتين خاصة أن كل وعاء صغير من البروكلي يحتوي على 14 مغم.

الحنطة السوداء: تعد مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين الثيامين والنياسين وحمض الفوليك والريبوفلافين، بالإضافة إلى 36 ملغ من الكيرسيتين في كل كوب واحد.

التوت: يُنظر إلى التوت على أنه مركبات نباتية مضادة للالتهابات، كما يحتوي كل كوب منه على 14 مغم من الكيرسيتين.

الشاي الأخضر: توجد به نسبة عالية من المغذيات النباتية، كما يُساعد على الحفاظ على نسبة الكوليسترول والسكريات في الــدم.

 

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