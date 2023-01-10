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منها منتجات الألبان وفواكه الصيف

أطعمة مؤذية جدًا للصحة خلال الشتاء رغم فوائدها

2023-01-10 الساعة 10:16
أطعمة مؤذية جدًا للصحة خلال الشتاء رغم فوائدها
المواطن - فريق التحرير

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أوصى خبراء الصحة بالابتعاد عن عدة أطعمة، خلال فصل الشتاء، رغم بعض مزاياها الغذائية، إلا أنها غير ملائمة لطقس الموسم:

منتجات الألبان:

تؤدي منتجات الحليب مثل الياغورت (الزبادي) إلى زيادة كثافة المخاط الموجود في جسم الإنسان، وهو أمر يزيد من معاناة الشخص المصاب بالبرد أو السعال.

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ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الشخص الذي يكثر من منتجات الحليب في هذا الفصل، معرض بشكل أكبر لنزلات البرد.

الخضار النيئ:

ينصح الخبراء على مدار العام بأن تحرص على تناول الخضار الغني بالفيتامينات، لكن طريقة تحضيره مهمة للغاية، ففي فصل الشتاء، ليس من الملائم أن تأكل الخضار غير مطبوخ.

وتحتاج أجسامنا إلى بذل طاقة أكبر حتى تهضم هذا الخضار النيئ، في حين أننا نحرص في الشتاء على حفظ الطاقة وعدم هدرها قدر الإمكان.

ويوصي الخبراء بتناول الخضار في سلطات، إثر طهوها على البخار أو تحضيرها الفرن، فيما يستحب تفادي القلي في الزيوت التي تزيد عرضة الإصابة بأمراض القلب.

فواكه الصيف:

ترتبط بعض الثمار بفصل الصيف، وبالتالي، فإن تناولها في فصل الشتاء يعني أنها محفوظة في الثلاجات منذ وقت طويل، وهو أمر غير صحي.

ولذلك، فمن الأفضل أن نبتعد عن بعض الفواكه، في فصل الشتاء مثل الفراولة والتوت، لأن وقتها الطبيعي هو الصيف.

المخبوزات والدهون:

يؤدي تناول أطعمة ذات نسبة عالية من الدهون المشبعة إلى تراكم الدهون في جسم الإنسان، في حين لا يقوم الناس بجهد بدني كبير خلال فضل الشتاء بسبب البرد من أجل حرق السعرات الحرارية.

وبالتالي، فمن الأفضل أن نبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على قدر عالٍ من الدهون والكربوهيدرات والسكر.

 

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