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شكل الأطفال والأهالي حاجزًا بشريًّا أمام المدرعات لمنعها من العبور

أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم

2023-01-23 الساعة 12:18
أطفال سوريا يلاحقون رتلًا أمريكيًّا بالحجارة ويمنعونه دخول قريتهم
المواطن - فريق التحرير

طارد أطفال إحدى القرى شرقي سوريا رتلًا للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم، بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزًا بشريًّا أمام المدرعات لمنعها من العبور.

التفاصيل

وتصدى مواطنون سوريون وأطفال، بالحجارة لمحاولة رتل عسكري أمريكي دخول قرية حامو في محيط مدينة القامشلي، أقصى ريف محافظة الحسكة السورية.

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وبحسب مواطنين، قام طفلان صغيران من أطفال قرية حامو من أبناء قبيلة طيئ العربية بالتصدي لــ 4 مدرعات أمريكية على أحد الطرقات التي تصل قريتهم، وأجبروها بالحجارة على تغيير اتجاهها إلى مناطق سيطرة مسلحي قوات “قسد” الموالين للجيش الأمريكي.

من المعروف أن الجيش الأمريكي كثف من محاولته لاختراق واجتياز حواجز الجيش السوري في محيط ومداخل القرى والبلدات في أرياف محافظة الحسكة، والتي باءت جميعها بالفشل.

وتعيش مناطق وبلدات شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحي قوات قسد الموالين له، والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.

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