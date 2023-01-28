أعراض شائعة تسبق النوبة القلبية لدى النساء

كشفت دراسة حديثة أن ما يقارب 40% من النساء يعانين من أعراض مفاجئة في الأسابيع التي سبقت إصابتهن بالنوبة القلبية.

أعراض شائعة

وأفاد بحث نُشر بمجلة “سيركوليشن”، بأن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا التي أبلغت النساء عن التعرض لها في الشهر الذي سبق الإصابة هي، إجهاد غير عادي، اضطرابات النوم، ضيق في التنفس، عسر الهضم، القلق.

وتأتي أعراض أبلغت عنها النساء خلال النوبة القلبية، ومنها: ضيق في التنفس، ضعف عام، إجهاد غير عادي، عرق بارد، ودوخة.

طرق الوقاية

وقالت روث جوس، ممرضة في مؤسسة القلب البريطانية، إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها جميعًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومنها الحفاظ على وزن صحي يحسن صحة القلب والدورة الدموية، وإجراء تغييرات صغيرة وقابلة للتحقيق وطويلة الأجل، مثل تقليل أحجام الحصص الغذائية وزيادة نشاطك البدني.

وأوضحت الدراسة أنه من المهم حقًا لصحة قلبك أن تمارس 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة في الأسبوع، ويمكن أن يكون النشاط عبارة عن المشي السريع أو البستنة أو ركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة.

وقف التدخين

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فمن الضروري الحفاظ على وزن صحي، والتوقف عن التدخين، وتقليل الملح والكحول، والحفاظ على النشاط البدني وتناول الأدوية الموصوفة، ويعد الإقلاع عن التدخين هو أكبر شيء يمكنك القيام به لمساعدة قلبك.