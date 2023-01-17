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على رأسها السكر الصناعي

أغذية تعزز فرص الشيب المبكر

2023-01-17 الساعة 8:13
أغذية تعزز فرص الشيب المبكر
المواطن - فريق التحرير

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قال خبراء التغذية إن هناك بعض الأغذية تعزز فرص الشيب المبكر، على رأسها السكر الصناعي.

أضرار السكر

ويمنع السكر الصناعي امتصاص الفيتامينات والعناصر المغذية الأخرى، مما يؤثر بالسلب على صحة الشعر، وفق المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا.

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وأفاد المركز الألماني أن السكر الصناعي يقيد وظيفة فيتامين E المهم لصحة الشعر بصفة خاصة، مشيرًا إلى ضرورة الإقلال من السكر الصناعي واستبداله بالمحليات الطبيعية كعسل النحل.

وأردف المركز أن محسنات النكهة مثل الجلوتامات تحدث خللاً بعملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يمهد لشيخوخة الشعر.

مواجهة المشكلة

ونصح المركز بالاعتماد على الوجبات الطازجة والاستغناء عن الوجبات الجاهزة قدر الإمكان.

ولفت المركز إلى أن الصبغات الصناعية وكذلك المواد الحافظة والمواد المضافة الأخرى تلحق الضرر ببنية الشعر. لذلك من الأفضل تجنب الأطعمة ذات الألوان الزاهية مثل تلك الموجودة غالبا في قسم الحلويات.

 

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