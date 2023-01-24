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سرق ثم ألقى السلام على ضحيته

أغرب عملية سرقة في 2023

2023-01-24 الساعة 9:25
أغرب عملية سرقة في 2023
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أغرب عملية سرقة في مصر خلال عام 2023، حيث قام شاب بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المكاتب ولاذ بالفرار.

تفاصيل السرقة

وبحسب المقطع الذي التقطته كاميرا داخلية مثبتة، وانتشر بكثافة على السوشيال ميديا، بدأت العملية بدخول اللص إلى أحد المكاتب، مستغلاً غياب الموظفة عن المكان وانشغالها ليسرق الهاتف الموجود على المكتب في ثوان.

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وكانت المفاجأة في رد فعله عندما رأته الموظفة، حيث نظر إليها وألقى عليها السلام وهو يلوذ بالفرار، وسط صيحات الموظفة حرامي.. حرامي.

وتسبب مقطع الفيديو في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تعجب البعض من طريقة تصرف هذا اللص، ووصفوا ما فعله بأنه أغرب عملية سرقة في 2023، بينما رأى آخرون أن الموقف لا يستدعي الضحك أو السخرية فهي في النهاية عملية سرقة واضحة تستوجب محاسبة صاحبها.

 

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