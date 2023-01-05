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تتراوح ثرواتها بين 1.5 إلى 500 مليون دولار

أغنى الحيوانات الأليفة في العالم

2023-01-05 الساعة 8:55
أغنى الحيوانات الأليفة في العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع All About Cats عن قائمة أغنى الحيوانات الأليفة في العالم، وتتراوح ثرواتها بين 1.5 مليون دولار و500 مليون دولار.

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قائمة

ووفقًا لموقع All About Cats، فإن أغنى حيوان أليف في العالم هو الكلب غانثر السادس، بصافي ثروة تبلغ 500 مليون دولار، وفي المرتبة الثانية القطة نالا كات بثروة تقدر بـ100 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة قطة المغنية الأمريكية تيلور سويفت، أوليفيا بنسون بثروة تبلغ 97 مليون دولار أمريكي.

وجاءت كلاب المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، سادي، وصني، ولورين، وليلي، ولوك في قائمة أغنى الحيوانات الأليفة، خلف بنسون، بثروة تبلغ 30 مليون دولار.

ومن ثم الكلب جيفبوم بـ25 مليون دولار، ومن ثم كلب مصمم الأزياء الراحل كال راغلفيد، “شوبيت” بـ13 مليون دولار، وكلب الممثلة الراحلة بيتي وايت، “بونتياك”، بـ5 ملايين دولار. وأخيرًا جاء الكلب “توكر” بثروة تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وتم إعداد القائمة باستخدام تحليلات “إنستجرام” والمبلغ المحتمل الذي يتقاضاه الحيوان الأليف لكل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

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