أفضل الوظائف في عام 2023

تضمنت قائمة جديدة أهم الأعمال والوظائف التي سيتطلبها سوق العمل في معظم أنحاء العالم بعام 2023، وسط توقعات بركود عام تشهده معظم الاقتصاديات.

الأمان الوظيفي

وقامت US News بتحليل البيانات من مكاتب إحصاءات العمل، من أجل تصنيف الوظائف وفقًا لعدة مؤشرات من بينها: العرض والطلب ومتوسط الراتب ومعدل التوظيف وآفاق العمل المستقبلية، ومستوى الإجهاد، والتوازن بين العمل والحياة الاجتماعية لكل وظيفة.

ويحتل الأمان الوظيفي المرتبة الأولى في أذهان الجميع بعام 2023، مع تزايد مخاوف الركود وتزايد خطر تسريح العمال، فقد كانت كبرى الشركات التكنولوجية بريقًا بالنسبة لبعض الذين يتطلعون إلى قطاعات أكثر استقرارًا، إلا أنه وفقًا لاستطلاع حديث لـ ZipRecruiter ، انتقل أكثر من ربع العاملين في مجال التكنولوجيا إلى مجالات مختلفة، بسبب عمليات التسريح والمنافسة المحتدمة حيث يتنافس المرشحون على مجموعة متقلصة من المناصب والوظائف.

مطور البرمجيات

وحصلت وظيفة مطور البرمجيات على المركز الأول في قائمة US News & World Report لأفضل الوظائف لعام 2023، محققة بذلك ارتفاعًا من المركز الخامس في العام الماضي.

وعلى الرغم من أن معظم مطوري البرمجيات تعرضوا للفصل والتسريح من قبل كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم مثل ميتا بلاتفورمز، وأمازون، وتويتر، ويلز فورس أيضًا، إلا أن هذه الوطيفة حققت المركز الأول في عام 2023.

وظائف الخليج

وقد تكون الأوضاع الوظيفية قاتمة إلى حد ما بالنسبة لمطوري البرمجيات في قطاع التكنولوجيا، إلا أن الفرص لا تزال وفيرة في منطقة الخليج، حيث عانت شركات الصناعات التقليدية هناك من نقص مهندسي البرمجيات وهي الآن حريصة على اكتساب أفضل المواهب في ذلك المجال.

وهناك وظائف حققت أقصى درجات الأمان الوظيفي، وفقًا لقائمة US News، وشهدت القائمة فائزًا واضحًا، حيث جاءت 13 وظيفة بمجال الرعاية الصحية من بين أفضل 20 مهنة تتمتع بأعلى مستويات الأمان الوظيفي، وتضم هذه الفئة وظائف كثيرة مثل التمريض ومديري الخدمات الطبية والصحية وأخصائي العلاج الطبيعي.

وجاء ترتيب أفضل وظائف عام 2023 كالتالي: