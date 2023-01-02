أفضل 3 أهداف في الجولة الـ11 بدوري روشن

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ11 في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ11

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في شباك أبها، والهدف الذي سجله صالح العمري ضد العميد، في المواجهة التي حسمها النمور بهدفين مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الشباب، الإسباني سانتي مينا في شباك الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ11، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ثم ضمك برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الطائي، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 13 نقطة، والرائد بـ12 نقطة.

ويتواجد الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ثم الوحدة بـ9 نقاط، يليه العدالة برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة عن الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.