أفضل 3 أهداف في الجولة الـ12 بدوري روشن

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ12

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في شباك الطائي، في المباراة التي حسمها العالمي بهدفين دون رد.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الفيحاء، البرازيلي باولينيو ضد الباطن في المباراة التي انتخت بالتعادل بنتيجة 2/2.

كما تضم القائمة، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، عارف آل حيدر في شباك الفتح، في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.