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تاليسكا يُنافس باولينيو وآل حيدر

أفضل 3 أهداف في الجولة الـ12 بدوري روشن

2023-01-08 الساعة 2:45
أفضل 3 أهداف في الجولة الـ12 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي.

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ12

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا في شباك الطائي، في المباراة التي حسمها العالمي بهدفين دون رد.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، الهدف الذي سجله نجم الفيحاء، البرازيلي باولينيو ضد الباطن في المباراة التي انتخت بالتعادل بنتيجة 2/2.

باولينيو
باولينيو – المصدر @Alfaihaclub

كما تضم القائمة، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة، عارف آل حيدر في شباك الفتح، في المباراة التي فاز بها فريقه بهدفين مقابل هدف.

عارف آل حيدر
عارف آل حيدر – المصدر @aladalahclub

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

تاليسكا
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن في دوري روشن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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