أكثر السعوديين صناعة للفرص بمباراة واحدة في دوري روشن

تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الفرص.

أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للفرص في مباراة واحدة، وضمت نجم النصر، سامي النجعي بـ6 فرص خلال مواجهة العدالة.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مصعب الجوير ثانيًا برصيد 6 فرص أيضًا خلال مواجهة الاتفاق، بالتساوي مع نجم النصر، عبدالرحمن غريب في مباراة الاتحاد.

جدول ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ15، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الشباب ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم التعاون بـ27 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 3 نقاط.