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كاكو ينفرد بصدارة القائمة

أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن

2023-01-16 الساعة 7:26
أكثر 5 لاعبين صناعة للأهداف بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تشهد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد صناعة الأهداف.

كاكو يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بعد مرور 13 جولة، وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، كاكو في الصدارة بـ7 أهداف.

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كاكو
كاكو – المصدر @AltaawounFC

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو المركز الثاني برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع نجم الفتح، سفيان بن دبكة، ثم نجم الشباب، هتان باهبري بـ4 أهداف، متساويًا مع نجم الطائي، كولينز فاي.

كورونادو
كورونادو – المصدر spl

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية مواجهات الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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