أكثر 5 لاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن

شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين على صعيد التسجيل وصناعة الأهداف، ليخطف نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا صدارة قائمة مميزة.

أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف، والتي يتصدرها تاليسكا برصيد 12 هدفًا، ولم يصنع أي هدف.

وجاء نجم التعاون، الباراغوياني كاكو في المركز الثاني، حيث ساهم في تسجيل 10 أهداف، بعدما هز الشباك 3 مرات، وقدم 7 تمريرات حاسمة، يليه مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله برصيد 9 أهداف، ولم ينجح في صناعة أهداف.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو المركز الرابع، بعد مساهمته بتسجيل 9 أهداف، حيث أحرز 8 أهداف وصنع هدفًا، ثم نجم الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور، بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفين.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ14، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.