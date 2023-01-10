أكوا باور تصدر صكوكًا بقيمة 1.8 مليار ريال

أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الثلاثاء، إصدار صكوك بقيمة ما يصل إلى 1.8 مليار ريال وهو ما يعادل 479.23 مليون دولار.

انطلاق الطرح

وقالت الشركة، في بيان للبورصة السعودية نقلته وكالة رويترز للأنباء، إن الطرح يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، وينتهي في 21 فبراير 2023.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، ويحدد سعر طرح الصك والعائد حسب ظروف السوق، فيما تبلغ قيمته الاسمية مليون ريال.

مدة الاستحقاق

وتكون مدة استحقاق الصك 7 سنوات مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار، حسب ظروف السوق، وفقًا للبيان.

ويمكن استرداد قيمة الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة على النحو المفصل في نشرة الطرح فيما يتعلق بالصكوك.

وأوضحت رويترز أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيون والمؤهلون على النحو المحدد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح وقواعد هيئة السوق المالية وفقًا للمادة 8 (أ) (1) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.