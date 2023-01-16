ألفارو ميدران يُنافس على أفضل هدف بالجولة الـ13

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الإسباني ألفارو ميدران على أفضل هدف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

هدف ألفارو ميدران يُنافس

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، عن أفضل 3 أهداف في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وجاء هدف ألفارو ميدران في المقدمة.

وأحرز ألفارو ميدران هدفًا في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ليُساهم في فوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُنافس على أفضل هدف في الجولة الـ13 من دوري روشن ، هدف نجم الخليج، فابيو مارتينيز ضد الوحدة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/2، كما يُنافس هدف نجم الفيحاء، البرازيلي باولينيو ضد الرائد في المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة 4/2.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية مواجهات الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 30 نقطة، الهلال ثانيًا بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، ثم الشباب برصيد 27 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع ضمك والطائي، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ثم الخليج برصيد 10 نقاط، يليه العدالة برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.