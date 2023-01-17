ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تبحث مع الشركاء، وخاصة مع الولايات المتحدة، إمكانية تزويد أوكرانيا بالدبابات.
وأفاد شولتس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، يوم الثلاثاء، قائلًا: أحد أهدافنا دعم أوكرانيا طالما يكون ذلك ضروريًّا، وبكل الوسائل التي نمتلكها، ولكن في الوقت ذاته يجب تفادي التصعيد.
وأكمل المستشار الألماني: نبحث مع حلفائنا وأصدقائنا، وخاصة الولايات المتحدة ما هو الخيار الأفضل. لكن تلك المناقشات غير علنية.
يأتي ذلك في سياق حديثه عن إمكانية توريد دبابات ليوبارد 2 الألمانية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال السماح للدول الأخرى التي تمتلك الدبابات الألمانية بتقديمها لأوكرانيا.
وقالت وكالة بلومبرغ في وقت سابق بأن السلطات الألمانية ستتخذ هذا الأسبوع قرارًا بشأن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، وأن القرار سيكون إيجابيًّا على الأرجح.
وكانت بولندا قد أعلنت أنها قررت تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من نوع ليوبارد، لكنها بانتظار القرارات الألمانية بشأن إمكانية تسليمها لأوكرانيا.