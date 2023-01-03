ألمانيا تدرس تشريع البحث في القمامة عن الطعام لمكافحة الجوع 

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن وزير الزراعة في ألمانيا، جيم أوزدمير، طالب الحكومة بتشريع البحث في القمامة عن الطعام لإطعام الجياع.

تجريم نبش القمامة في ألمانيا

وحتى الآن، فإن النبش في القمامة يُعد مجرمًا في ألمانيا ويعاقب عليه القانون.

وتابعت صحيفة The Times أن عادة النبش في القمامة تزداد شيوعًا مع النمو الحاد في أسعار المواد الغذائية، ولكنها لا تزال جريمة جنائية في ألمانيا، تُعرف باسم كونتينيرن Containern.

في المقابل، فإنه في فرنسا تعتبر القمامة قانونًا ممتلكات بدون مالك، وكذلك دول أوروبا الغربية الأخرى مثل السويد وهولندا، لكن السلطات الألمانية تتعامل مع النبش في القمامة على أنه سرقة.

وقال الوزير أوزدمير: الوقت قد حان لنكون أكثر واقعية؛ لأن ألمانيا تتخلص من نحو 11 مليون طن من نفايات الطعام كل عام.

أضاف في تصريح لصحيفة Rheinische Post: لو أراد أحدهم إنقاذ الطعام من حاويات القمامة، الذي لا يزال صالحًا للاستهلاك البشري، فليس لنا أن نعاقبه على ذلك، أظننا جميعًا نفضل أن تتفرغ شرطتنا ومحاكمنا للتعامل مع المجرمين الفعليين.

وكانت خدمة الأبحاث في البوندستاغ، المجلس التشريعي الاتحادي، قد راجعت العام الماضي، الأساس القانوني للنبش في القمامة، وخلصت إلى أنه لا يمكن اعتباره سرقة فحسب، بل قد يتفاقم إلى جرائم أخرى، مثل التعدي على ممتلكات الغير أو الضرر الجنائي.

وحاليًا، تعمل وزارة الزراعة الألمانية على استراتيجية وطنية للتغذية؛ من أجل تشجيع المواطنين على تناول الطعام الصحي.

إهدار الطعام في الاتحاد الأوروبي

وكانت منظمة Feedback Eu قد كشفت في تقرير، في 2022، أن حجم الطعام الذي يهدره الاتحاد الأوروبي يفوق ما يستورده بكثير، وأنه يمكن الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية بالحد من إهدار الطعام.