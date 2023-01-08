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القبض على المتهمين

ألمانيا تُفشل مخططاً إيرانياً لهجوم بأسلحة بيولوجية

2023-01-08 الساعة 12:46
ألمانيا تُفشل مخططاً إيرانياً لهجوم بأسلحة بيولوجية
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، مخططًا إيرانيًا لشن هجمات كيميائية بأسلحة بيولوجية.

مخططات إيرانية

وأفادت قناة العربية، بأن الشرطة الألمانية أكد أن لديها معلومات عن مخططات إيران لاستهداف المعارضين لها، وأن الشرطة لم تعلن هدف الهجوم الكيميائي الذي خطط له إيرانيان.

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وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت رجلاً إيرانياً وشخصاً آخر تتهمها السلطات بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة بيولوجية في منطقة كاستروب روكسل.

هجوم بيولوجي

وأفادت مواقع ألمانية أن المعتقل كان يخطط لاستخدام مادتي السيانيد والريسين في الهجمات في البلدة الواقعة وسط ألمانيا.

وأُعتقل الإيراني الذي يبلغ 32 عامًا في غرب ألمانيا للاشتباه في أنه كان يعد لاعتداء إرهابي، استنادًا إلى الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف.

وأشار المحققون إلى أن الإيراني يشتبه في إعداده لعمل عنف خطير يهدد أمن الدولة عبر تزوده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم إرهابي، مضيفين أن شخصًا آخر اعتقل خلال العملية.

تحقيقات قضائية

وذكر الادعاء أن المشتبه به الرئيسي يفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية اليومية، إنه تلقت السلطات الألمانية قبل أيام تحذيرًا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بقنبلة كيمياوية.

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