أمازون تخوض أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخها

بدأت شركة أمازون يوم الأربعاء جولة جديدة من خفض الوظائف، فيما يتوقع أن تكون أكبر عملية تقليص للقوى العاملة في تاريخ الشركة.

خفض الوظائف

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية آندي جاسي في وقت سابق من هذا الشهر أن عملية خفض الوظائف ستؤثر على أكثر من 18 ألف موظف، خاصة في قطاعات الموارد البشرية والمتاجر.

وجاءت عملية تقليص القوى العاملة بعد أن توسعت “أمازون” في تعيين الموظفين خلال ذروة وباء “كورونا”، مع ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت.

وبلغ عدد الموظفين لدى أمازون أكثر من 1.6 مليون شخص بنهاية عام 2021، مقابل 798 ألف موظف في الربع الرابع من عام 2019.

وتعاني أمازون في الأشهر الأخيرة من تباطؤ نمو المبيعات وارتفاع التكاليف، مع تصاعد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.