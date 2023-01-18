أمازون تخوض أكبر عملية تقليص للوظائف في تاريخها جماهير الإسماعيلي تستغيث بـ وزير الرياضة المصري خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن جهود كبيرة من ترامب لاستعادة حسابه علي فيسبوك باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي خمس نصائح مفيدة لزيادة راتبك
بدأت شركة أمازون يوم الأربعاء جولة جديدة من خفض الوظائف، فيما يتوقع أن تكون أكبر عملية تقليص للقوى العاملة في تاريخ الشركة.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية آندي جاسي في وقت سابق من هذا الشهر أن عملية خفض الوظائف ستؤثر على أكثر من 18 ألف موظف، خاصة في قطاعات الموارد البشرية والمتاجر.
وجاءت عملية تقليص القوى العاملة بعد أن توسعت “أمازون” في تعيين الموظفين خلال ذروة وباء “كورونا”، مع ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت.
وبلغ عدد الموظفين لدى أمازون أكثر من 1.6 مليون شخص بنهاية عام 2021، مقابل 798 ألف موظف في الربع الرابع من عام 2019.
وتعاني أمازون في الأشهر الأخيرة من تباطؤ نمو المبيعات وارتفاع التكاليف، مع تصاعد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.