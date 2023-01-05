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أمازون تعلن عن خططها لتسريح 18 ألف موظف

2023-01-05 الساعة 8:45
أمازون تعلن عن خططها لتسريح 18 ألف موظف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم، في مذكرة للموظفين، اليوم الخميس، عن تخفيضات الوظائف بالشركة التي ستطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقًا.

قرارات تسريح

وأضاف أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير، ستؤثر كثيرًا على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة.

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وتصل التخفيضات إلى 6% من القوة العاملة في أمازون التي يبلغ قوامها 300 ألف عامل تقريبًا. وتمثل تحولًا كبيرًا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

ضباب اقتصادي

وقال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي أصعب نظرًا للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية.

وبدأت الشركة، التي تتخذ من سياتل مقرًا، تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر، وقال مصدر لرويترز، حينها إن أمازون تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلًا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

نمو أبطأ

وتتأهب أمازون، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ. ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

وستؤدي التخفيضات الإضافية للوظائف بأمازون لرفع العدد الإجمالي لديها بحيث يتجاوز الخطط التي أعلنتها شركات كبرى أخرى مؤخرا. كما تمثل تحولاً كبيرًا في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

الشركات التكنولوجية

وقلصت شركات تكنولوجيا، مثل “ميتا بلاتفورمز” و”مايكروسوفت كورب”، آلاف الوظائف تأهبًا لركود.

وستلغي ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أكثر من 11 ألف وظيفة هذا العام.

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