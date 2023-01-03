أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثًا يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية الكاميرون الدكتور فيصل بن سعود المجفل، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان فيصل بن حنيف القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية غانا سلطان بن عبدالرحمن الدخيل، والسفير المعين لدى جمهورية زامبيا علي بن سعد القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، والسفير المعين لدى الجمهورية الجابونية فراج نادر فراج بن نادر.

والسفير المعين لدى كومنولث أستراليا سلطان بن فهد بن خزيم، والسفيرة المعينة لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، والسفير المعين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، والسفيرة ورئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

حضر أداء القسم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.