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لتحسين المشهد الحضاري

أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية للخضار والفواكه

2023-01-05 الساعة 3:01
أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية للخضار والفواكه
المواطن - فريق التحرير

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أزالت أمانة محافظة الطائف، البسطات العشوائية للخضار والفواكه شمال المحافظة، للحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضاري.

إزالة البسطات العشوائية

ونشرت الأمانة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور لجهود فرقها في إزالة البسطات العشوائية للخضار والفواكه شمال المحافظة، من أجل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي.

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وذكرت الأمانة أن هذه الإزالات تمت بمتابعة أمين محافظة الطائف المهندس يوسف الصايغ، وآليات وفرق المحافظة.

تصريف مياه السيول

وبالتزامن مع ذلك، نفذت الأمانة أيضًا، أعمالاً لتأهيل فتحات عبارات تصريف مياه السيول والأمطار، تعزيزًا لأداء شبكة التصريف، وسط الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

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