أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية للخضار والفواكه

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أزالت أمانة محافظة الطائف، البسطات العشوائية للخضار والفواكه شمال المحافظة، للحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضاري.
ونشرت الأمانة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور لجهود فرقها في إزالة البسطات العشوائية للخضار والفواكه شمال المحافظة، من أجل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي.
وذكرت الأمانة أن هذه الإزالات تمت بمتابعة أمين محافظة الطائف المهندس يوسف الصايغ، وآليات وفرق المحافظة.
وبالتزامن مع ذلك، نفذت الأمانة أيضًا، أعمالاً لتأهيل فتحات عبارات تصريف مياه السيول والأمطار، تعزيزًا لأداء شبكة التصريف، وسط الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.