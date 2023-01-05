أمانة العاصمة المقدسة: 6 نقاط لوقوف المركبات أثناء هطول الأمطار

حددت أمانة العاصمة المقدسة نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت وهي:

مواقف حجز السيارات بالنوارية

مواقف حجز السيارات بالشرائع

المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي

مواقف جبل النور

مواقف كدي

المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

أماكن آمنة

وجرى تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن وجود السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

أخذ الحيطة والحذر

وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.