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ضرورة أخذ الحيطة والحذر

أمانة العاصمة المقدسة: 6 نقاط لوقوف المركبات أثناء هطول الأمطار

2023-01-05 الساعة 9:10
أمانة العاصمة المقدسة: 6 نقاط لوقوف المركبات أثناء هطول الأمطار
المواطن - واس

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حددت أمانة العاصمة المقدسة نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت وهي:

  • مواقف حجز السيارات بالنوارية
  • مواقف حجز السيارات بالشرائع
  • المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي
  • مواقف جبل النور
  • مواقف كدي
  • المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

أماكن آمنة

وجرى تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن وجود السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

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أخذ الحيطة والحذر

وأهابت الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

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