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أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها

2023-01-25 الساعة 9:13
أمريكية تطلب 20 دولارًا في الساعة مقابل الاعتناء بحفيدتها
المواطن - فريق التحرير

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تحتاج كثير من السيدات اللائى يخضن تجربة الأمومة لأول مرة إلى مساعدة أمهاتهن، لأنها الشخص الأقرب دائما، وصاحبة الخبرات الطويلة، فالأم دائما هى من تبادر لمساعدة ابنتها فى تربية الطفل الأول وحمله باستمرار وتعليم الابنة، أصول الأمومة وخباياها، والبقاء مع المولود مع عودة الأم للعمل، دون أن يطلب منها أحد فعل ذلك، ولكن يبدو أن لكل قاعدة استثناءات، حتى وإن كانت تلك القاعدة لها علاقة بغريزة الأمومة، حيث صُدمت أم جديدة عندما طالبت والدتها بأن يُدفع لها مقابل مجالسة الأطفال.

رفض الجدة

كانت الأم الأمريكية البالغة من العمر 29 عامًا تخطط للعودة إلى العمل ولم ترغب فى مزيد من الديون لدفع رسوم رعاية الأطفال، على الرغم من أنها عندما تواصلت مع والدتها المتقاعدة البالغة من العمر 64 عامًا للمساعدة، رفضت.

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الجدة ربة منزل

تحدثت المرأة عن مشكلتها مع والدتها، وكشفت عن رغبتها فى رعاية والدتها لطفلها مجانًا، وأوضحت كيف أن والدتها كانت ربة منزل منذ عام 1992، ولم تكن جزءًا من القوى العاملة منذ ذلك الحين، وفقًا لـديلى ميل البريطانية.

وأضافت أيضًا أنه إذا كنت أرغب حقًا فى هذا الطفل، فربما كان علي التفكير فى البقاء فى المنزل كما فعلت لرعايته بينما يذهب شريكي إلى العمل ويعولنا مثل عائلة تقليدية، وفقًا لموقع التواصل الاجتماعى  Reddit

20 دولارًا بالساعة

وكشفت الأم الجديدة أنها تكسب أكثر من شريكها الذى تبلغ ديونه 5 آلاف دولار، ولا يمكنها تحمل تكاليف الإقامة فى المنزل وتابعت، عندما شرحت كل ما سبق لأمي، شرعت بعد ذلك في القول إنها ستكلفني 20 دولارًا في الساعة عن كل ساعة تعتني بالطفل، بالإضافة إلى الرسوم المتأخرة إذا تأخرنا في الاستلام.

كما طلبت الجدة من ابنتها توفير جميع مستلزمات الأطفال الأساسية بما فى ذلك مقعد السيارة، وعربة الأطفال، والزجاجات.

وأردفت: لم تطأ قدم أمي منزلي لأسباب شخصية ، ولكن جاءت مرة واحدة، وقد عشت مع شريكي لمدة 5 سنوات فهي على بعد 15 دقيقة بالسيارة.. أنا أريد أن أدخر المال لخفض ديوننا، ولا أريد أن أدفع لها نفس القدر ولا أن أستثمر الكثير فى ضعف كل شيء لأنه سيتسبب فى مزيد من الديون لي ولشريكي

شارك في التعليق على القصة أكثر من 2300 شخص، بنصائحهم وآرائهم، وقد انحاز الكثيرون إلى الجدة، حيث قالت إحداهن، آسفة اذا كنت فظة ولكن لا يجب أن تنجب طفلًا إذا كنت لا تستطيع الاعتناء به، وإذا كان ضروريًا أن تعودي للعمل، فيجب عليك مناقشة ذلك قبل الحمل مع والدتك.

 

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