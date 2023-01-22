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أبرم اتفاقًا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

2023-01-22 الساعة 8:15
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
المواطن - فريق التحرير

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قتلت امرأة  زوجها المريض في المستشفى تنفيذًا لطلبه، وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأمريكية.

التفاصيل

وقالت السلطات إن جيري جيلاند (77 عامًا)، وهو رجل مصاب بمرض عضال، أبرم اتفاقًا مع زوجته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، مفاده أنه إذا لم تتحسن صحته المتدهورة، فهو يريد من زوجته، إلين جيلاند، البالغة من العمر 76 عامًا، أن تقتله، وفقًا لقناة الحرة.

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واستمرت صحته في التدهور، وقبل الساعة 11:30 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي، أحضرت السيدة جيلاند مسدسًا إلى مستشفى AdventHealth  في دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، وذهبت إلى غرفة زوجها في الطابق 11 وأطلقت عليه النار في رأسه، وفقًا للشرطة.

وأفاد رئيس قسم شرطة دايتونا بيتش، جاكاري يونغ، “كانت قد خططت لإطلاق النار على نفسها أيضا، ولكن في النهاية، لم تستطع فعل ذلك، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتابع يونغ في مؤتمر صحفي، السبت، أنه ظرف مأساوي لأنه يظهر ألا أحدًا منا محصن من تجارب ومحن الحياة”.

احتجاز الزوجة

وأردف: جيلاند حبست نفسها في الغرفة ورفضت إسقاط المسدس عندما وصلت الشرطة.

وبعد مواجهة استمرت لساعات بين الشرطة والسيدة، تمكنت الشرطة من احتجازها، وقال يونغ “حتى بعد إطلاق النار، لم تحاول أبدًا النهوض والمغادرة (…) وكان كل شيء محصورًا في الغرفة. ولم يتعرض المرضى والموظفون في المستشفى للتهديد”.

ولفت إلى أن “جيلاند يمكن أن تواجه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى”. ولم يرد مكتب المدعي العام بالولاية على مكالمة لطلب التعليق من قبل الصحيفة، السبت.

وتم نقل جيلاند إلى سجن مقاطعة فولوسيا بعد ظهر السبت.

وختم يونغ قائلا “إنها حزينة للغاية. من الواضح أن هذا وضع صعب، والسيدة جيلاند كانت في حالة اكتئاب”.

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