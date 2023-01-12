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رفض الاعتذار عن الواقعة

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى في عز البرد

2023-01-12 الساعة 3:00
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى في عز البرد
المواطن - فريق التحرير

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أقدم صاحب معرض فني على رش امرأة بلا مأوى في سان فرانسيسكو بالماء في عز البرد، ليلقى استنكارًا كبيرًا على مواقع التواصل، رافضًا الاعتذار لها.

رفض الاعتذار

وفي حديثه مع قناة ABC7 الأمريكية، دافع كولير جوين، صاحب معرض الفنون في سان فرانسيسكو، عن فعلته في حديثه بعد انتشار المقطع المؤلم، ورفض الاعتذار عن الواقعة.

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محاولات متكررة

وقال صاحب المعرض إنه كانت هناك محاولات متكررة لمساعدة المرأة خلال الأسبوعين الماضيين، وإن أصحاب المحلات الآخرين في الجوار اشتكوا من وجودها الذي يسد الرصيف والمداخل، مضيفًا أن بلاغات الشرطة لا تفيد بشيء.

وأضاف أنها رفضت التحرك وقاومت مساعدته في نقل متعلقاتها من الشارع، فما كان منه إلا أن قام برشها كحل أخير.

مصور المقطع

من جهته، قال إدسون جارسيا مصور المقطع بالهاتف المحمول، إنه بينما كان في طريقه لتسليم طلب تقديم الطعام صادفته الواقعة، قائلًا: “استدرت إلى الجانب ورأيت الرجل يرش الماء على السيدة المشردة بشكل لا يصدق”.

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  • سالم المخمري

    تصرف ليس بمستغرب من شعوب نشأت على الأنانيه والصلف والماديه في أبشع صورها ، هناك _ في أوروبا وأمريكا _ يحاولون إعطاءنا دروس في حقوق الإنسان ، وهم أول من ينتهك حقوق الإنسان بشتى الطرق ، سواء على مستوى الشعوب أو الحكومات .

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