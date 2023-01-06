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بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسميًّا

أمريكي يقتل أبناءه الخمسة وزوجته وحماته ثم ينتحر

2023-01-06 الساعة 9:46
أمريكي يقتل أبناءه الخمسة وزوجته وحماته ثم ينتحر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات المحلية، أمس الخميس، أن رجلًا في الثانية والأربعين في غرب الولايات المتحدة، قتل أبناءه الخمسة وزوجته وحماته بسلاح ناري ثم انتحر، بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلب الطلاق رسميًّا.

التفاصيل

وبحسب بيان لبلدية مدينة إينوك سيتي بولاية يوتا، حيث وقعت المأساة، أفادت التحقيقات الأولية، أن المشتبه به انتحر بعد أن قتل سبعة أشخاص آخرين في المنزل.

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وبحسب البيان، عثرت الشرطة على الجثث الثماني بعد ظهر الأربعاء وكانت تحمل كلها آثار إصابات بأعيرة نارية.

وتعود خمس من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا. كذلك قتل المشتبه به مايكل هايت زوجته البالغة 40 عامًا وحماته البالغة 78 عامًا، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وأوضح رئيس بلدية إينوك، جيفري تشيسنات، وهو جار العائلة، في مؤتمر صحافي، أن الأم توشا هايت تقدمت “بطلب للطلاق (…) في 21 ديسمبر” الفائت.

وأفاد البيت الأبيض الخميس بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن “مع أهالي مدينة إينوك”.

وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن “أمريكيين كثرًا فقدوا أحباءهم أو انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب العنف المسلح”.

وأشار موقع “فان فايولنس أركايف” إلى أن الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية (أي يبلغ عدد ضحاياها من قتلى أو جرحى أربعًا فما فوق) عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

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