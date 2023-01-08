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شخصان بالغان وثلاثة قاصرين

أمريكي يقتل 4 أشخاص ثم ينتحر

2023-01-08 الساعة 8:35
أمريكي يقتل 4 أشخاص ثم ينتحر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على خمسة قتلى داخل منزل بولاية كارولينا الشمالية، بعد أن قتل أحدهم الأربعة الآخرين ثم انتحر.

تفاصيل الحادث

وأفادت شرطة مدينة هاي بوينت، في بيان صحفي، بأن الضباط عثروا على جثتي شخصين بالغين، وثلاثة قاصرين داخل المنزل أمس.

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وأعلنت الشرطة عن وفاتهم جميعاً في مكان الحادث.

ولم تذكر السلطات كيف قُتلوا، لكن البيان الصحفي ذكر أن التحقيق الجاري في الحادث يشير إلى قتل مع انتحار.

وأفاد المحققون أبنه لا يوجد تهديد للمجتمع بسبب الجريمة.

فرار رجل وامرأة

وتابع البيان الصحفي أن رجال الشرطة استُدعوا إلى مكان الحادث بعد فرار رجل وامرأة من المنزل وهما يصرخان.

وأردف المحققون أنهم التقوا شخصين يطلبان المساعدة فور وصولهما.

وقال الكابتن مات ترويت لصحيفة غرينزبورو نيوز المحلية إن الشخصين اللذين فرا من المنزل لم يصابا بأذى.

واقتحمت الشرطة المنزل وعثرت على الضحايا، ولم تعلن السلطات عن هويات القتلى أو أعمارهم.

ووقعت الجريمة في حي سكني يتكون من منازل من طابق أو طابقين شمال شرق وسط مدينة هاي بوينت.

وتقع المنطقة جنوب غربي غرينزبورو على بعد نحو 137 كيلومتراً غربي مدينة رالي، عاصمة الولاية.

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