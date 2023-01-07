أمطار الباحة تزين حديقة سد الجنابين

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هطلت اليوم السبت، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها. وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
والتقطت صور نشرها حساب أمانة منطقة الباحة على موقع “تويتر”، لقطات لحديقة سد الجنابين، بعد هطول الأمطار وجريان السيول بها، حيث أظهرت الصور جمال الحديقة وسحرها بعد الأمطار.
من جانبها، رفعت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها، مستوى الاستعداد لموسم الأمطار ومتابعة جاهزية تنفيذ وتطبيق خطط الطوارئ، وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة الخاصة بموسم الأمطار.
فيما دعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى توخى الحذر في ظل ما تشهده مدينة الباحة وعدد من المحافظات من ضباب كثيف أدَّى إلى انعدام الرؤية.