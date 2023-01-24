أمطار الرياض تظهر أجواء العاصمة المميزة

شهدت منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار على عدة أجزاء منها تزامنًا مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

ونشرت إمارة الرياض على حسابها بموقع “تويتر”، عدة صور تُظهر الأمطار التي شهدتها المنطقة.

طقس اليوم

وكان الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيزي الحصيني، توقع في وقت سابق، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من مساء اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء على عدد من المناطق.

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن توقعاته تشمل أجزاء من مكة المكرمة والرياض والقصيم والصمان والباحة وعسير والشرقية وقطر والإمارات وعُمان والكويت وشرق المدينة المنورة وجنوب حائل، يصاحبها أجواء باردة فجرًا معتدلة نهارًا على معظم مناطق المملكة حارة نهارًا على الغربية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، سماءً غائمة جزئيًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع المركز، فرص تكوَّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك وحائل.