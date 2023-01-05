Icon

ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية Icon الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي Icon 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات Icon في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضباب في حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية

أمطار رعدية غزيرة وبرد وجريان للسيول في 4 مناطق

2023-01-05 الساعة 8:35
أمطار رعدية غزيرة وبرد وجريان للسيول في 4 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

صاحب الـ 1000 هدف .. أبرز محطات مسيرة الأسطورة بيليه

Img

لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...
العالم

بوليتيكو: أمريكا ترى أن أوكرانيا تمر بلحظة...

العالم
السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية
السعودية اليوم

السلاسل الجبلية بالسعودية ميزة تنافسية عالمية

السعودية اليوم
المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...
السعودية اليوم

المرور: غرامة عدم تثبيت لوحات المركبة بمكانها...

السعودية اليوم
وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة
العالم

وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة

العالم
طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...
العالم

طالبان: لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن...

العالم
فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023
السعودية اليوم

فريق سعودي يتأهل للمسابقة العالمية للبرمجة 2023

السعودية اليوم
انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة
العالم

انطلاق الانتخابات التشريعية بتونس وسط تطلعات عريضة

العالم