أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وشرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي والاوسط وخفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.