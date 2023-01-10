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أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق

2023-01-10 الساعة 9:03
أمطار رعدية غزيرة وسيول في 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة و مكة المكرمة. في حين يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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