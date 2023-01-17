Icon

البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال Icon مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية Icon تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً Icon وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين Icon اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض Icon المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن Icon لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة للمساء وبداية موجة البرد الخامسة Icon يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية Icon الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رياح نشطة مثيرة للأتربة شرق ووسط المملكة

أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 5 مناطق

2023-01-17 الساعة 8:26
أمطار رعدية وبرد وجريان للسيول في 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها إلى جنوب المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

مسلحون يختطفون شابًا في وضح النهار بباريس

Img

العدل الأمريكية تعين محققًا خاصًّا في وثائق بايدن السرية

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياُ غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط, وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة قد تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...
السعودية اليوم

عوامل ساهمت في نجاح سوق العمل السعودي...

السعودية اليوم
سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...
السعودية اليوم

سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا...

السعودية اليوم
إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...
السعودية اليوم

إكسبو الحج: إنهاء إجراءات القدوم في أقل...

السعودية اليوم
عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...
السعودية اليوم

عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا
السعودية اليوم

تعليم القويعية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا

السعودية اليوم
الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...
السعودية اليوم

الصلاة على أحمد السديري في جامع الإمام...

السعودية اليوم
تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...
السعودية اليوم

تعليم ظهران الجنوب يعلق الدراسة في مدارس...

السعودية اليوم