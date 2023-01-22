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لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

2023-01-22 الساعة 8:27
أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية (رفحاء)، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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