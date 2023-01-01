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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وسيول وبرد وثلوج على معظم المناطق

2023-01-01 الساعة 8:30
أمطار رعدية وسيول وبرد وثلوج على معظم المناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح، شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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